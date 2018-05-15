"Лежащую обнаженную" Модильяни продали за рекордную цену в истории Sotheby's
В Нью-Йорке картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали за рекордные $157,2 млн.
Об этом аукционный дом Sotheby's сообщает в Twitter.
"Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продан за 157,2 млн долл - самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's", - говорится в сообщении.
Имя покупателя полотна не называется.
Фото: twitter.com/Sothebys
Стартовая цена картины итальянского художника была $150 млн.
Напомним, что в серии обнаженных моделей у Модильяни 22 работы. Большинство из них выставлены в музеях- в основном американских. Выставленная на аукционе в Sotheby's картина - одна из девяти, оставшихся у частных коллекционеров.
Как сообщала "Страна", с аукциона дома Christie's в Нью-Йорке внезапно сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк", чтобы отправить его на реставрацию. Картина, выставленная за $70 миллионов, была повреждена 11 мая. Обстоятельства случившегося не раскрываются.