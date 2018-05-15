Национальный союз журналистов Украины обращатился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом инициировать принятие Закона Украины об усилении информационной безопасности и государственной поддержки отечественных печатных СМИ.

Резкое подорожание импортной газетной бумаги и повышение тарифов "Укрпочты" по доставке печатной прессы привело к катастрофической ситуации на рынке национальных и местных печатных общественно-политических СМИ, констатируют в НСЖУ.

С целью усиления информационной безопасности Украины НСЖУ предлагает ввести государственную протекционистскую политику по поддержке печатных СМИ, что является общепринятой практикой в ​​странах Европы.

"В Украине должна быть создана такая модель государственной поддержки, которая будет направлена ​​на сохранение имеющихся изданий закрытие и внедрение инноваций в печатных медиа", - говорится в обращении к президенту, подписанном председателем НСЖУ Сергеем Томиленко.

"Глубокоуважаемый господин Президент Украины!

Участники пленума Национального Союза журналистов Украины констатируют, что в государстве сложилась катастрофическая ситуация на рынке издательства печатных общественно-политических СМИ. Главной причиной критической ситуации стало резкое подорожание газетной бумаги и издательских услуг, тарифов на доставку Укрпочтой печатных СМИ.

В частности, цены на газетную бумагу с декабря 2017 по май 2018 выросли на 45-50%.

"Укрпочта" запланировала повышение тарифов на доставку печатной прессы почти на 25% до конца 2018 и еще на 19% - с 1 января 2019 года.

Это неизбежно приведет к гибели многих местных газет, напрямую угрожает информационной безопасности Украины.

В условиях информационного противостояния, которое происходит на фоне боевых действий на востоке государства, НСЖУ считает необходимым обратиться к Вам, как гаранту национальной безопасности Украины с призывом выступить с Президентской инициативой принятия Закона Украины об усилении информационной безопасности Украины и государственной поддержки отечественных печатных СМИ.

Закон должен поставить цель:

- усилить финансово-экономическую и другую государственную поддержку печатных общественно-политических средств массовой информации;

- активизацию протекционистской политики государства печатных СМИ по снижению потребительской стоимости информационной продукции, включая налоговое, тарифное, таможенное, валютное и хозяйственное регулирование, возмещение убытков, предоставление финансовой помощи, как того требует статья 4 Закона Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов";модернизацию отечественных печатных изданий.

Считаем необходимым сломать монополию на продажу газетной бумаги, поскольку практически всю бумагу, которая реализуется в Украине - российского производства. Россия в любой момент может запретить продажу бумаги Украины, а покупать его через третьи-четвертые государства будет не менее дорого. Поэтому предлагаем закупить за бюджетные средства бумагу других производителей - в частности, Финляндии, - и продавать его редакциям.



Также следует восстановить и модернизировать работу бумажных комбинатов в Украине - в частности, Жидачевского, - или в конце концов построить новые.



В Украине должна быть создана такая модель государственной поддержки, которая будет направлена ​​на сохранение имеющихся изданий закрытия и поддержку использования новейших технологий, внедрение инноваций в печатных СМИ.



Концепция государственной поддержки печатным общественно-политическим СМИ является общепринятой практикой в ​​странах Европы. В Украине она позволит не только усилить национальные позиции государства, но и предупредить концентрацию медиасобственности, предотвратить закрытие печатных СМИ", - говорится в заявлении Сергея Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-заместитель Стеця и Виктория Сюмар поспорили о цензуре и свободе слова в Украине.

Также мы сообщали, что НСЖУ презентовал Индекс физической безопасности журналистов.