В Киеве задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Об этом сообщают его коллеги. По их словам, это произошло на улице рядом с его домом.

В тоже время УНН, ссылаясь на информированный источник, отмечает, что Кирилла Вышинского задержали по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Также источник отметил, что у задержанного проходят обыски.

Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

"Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", - пишут РИА Новости.

В СБУ заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации". По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского.

Кирилл Вышинский. Фото: РИА Новости

Как сообщала "Страна", Портнов через суд требует от СБУ опровергнуть обвинения в госизмене.

Также "Страна" писала о задержании полицейскими журналиста "Страны" в Святошинском суде. Прокуратура Киева открыла производство в отношении полицейских, которые незаконно применили силу в отношении представителей СМИ, задержали их и доставили в Шевченковский райотдел полиции.