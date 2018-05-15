В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что среди справок о вакцинации в Украине около 30% - это фальшивые документы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"То есть у нас не только охват прививкой невысокий, а еще и можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок. Мы делали большой опрос как ЮНИСЕФ - цифры на удивление высокие. Поэтому я остерегаюсь, что если у нас введут "силовой" метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов", - заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

По ее словам, охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша составляет около 50%.

"Это очень низкий охват, ужасно низкий. Так же низкий охват и против гепатита", – добавила она.

В Украине с начала года корью заболели почти 14 тысяч человек.

Напомним, что ранее и .о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун Украине заявила о необходимости ужесточения ответственности за выдачу фальшивых справок о вакцинации.

Как сообщала "Страна", в Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными.