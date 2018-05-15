Международная благотворительная организация Фонд "Открытое Общество", учрежденная финансистом Джорджем Соросом, закрывает международную деятельность в Будапеште.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонд Открытого Общества перемещает свои международные операции и персонал из Будапешта в немецкую столицу, Берлин", - говорится в сообщении

Отмечается, что совместно с другими международными спонсорами "Открытое общество" будет продолжать поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии по таким вопросам, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.

Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готово ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций из-за того, что оно назвало пакетом законодательства "Стоп Сорос".

"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", - сказал Патрик Гаспар, президент "Открытого Общества".

Законодательство Венгрии, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Венгрии заявил об угрозе государственного переворота в интересах Джорджа Сороса.

Также мы писали о том, что австрийская газета сообщила о том, что Фонд Сороса уходит из Венгрии.