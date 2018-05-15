Сегодня, 15 мая, в Шевченковском районном суде Киева началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Главный судья процесса - Павел Слободянюк.

"Страна" ведет онлайн-хронику о ходе заседания

На процессе присутствует наш корреспондент Кирилл Малышев.

Надежда Савченко появилась в зале суда в 10.22. Первыми в зал также зашли родственники Надежды Савченко и нардеп Мельничук, который хочет взять ее на поруки.

Савченко находится в зале рядом со своими адвокатами - Ткач и Шадриным.

Во время выступления прокурора Савченко активно изучает бумаги и общается с адвокатом Юлией Ткач.

По мнению прокурора, все статьи которые вменяются Савченко, относятся к тяжким преступлениям, поэтому ее нужно держать под стражей - на 60 суток и без права залога.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", адвоката Юлию Ткач Савченко предоставило государство.

Напомним также, что Надежда Савченко призвала Луценко не трогать ее близких и родных. Она заявила, что сестре и матери уже грозит прямая опасность.