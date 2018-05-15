Экс-депутата Верховной Рады Андрея Артеменко, которого лишили в 2017 году украинского гражданства, вызвали для дачи показаний перед Большим жюри присяжных в рамках расследования российского вмешательства в выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает американская газета Politico.

"Я получил повестку на прошлой неделе", - сказал Артеменко, уточнив, что намерен появиться перед жюри в пятницу, 18 мая, как и запланировано.

Он добавил, что речь скорее всего пойдет о предложенном им "мирном плане" урегулирования украинского конфликта, о котором он говорил с юристом президента США Дональдом Трампом Майклом Коэном.

Один из пунктов плана касался принадлежности Крыма. В документе якобы говорилось о возможности того, что Украина "сдаст в аренду" полуостров России на срок от 50 до 100 лет, депутат также хотел уличить в коррупции президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, сам Артеменко позже опроверг эту информацию и заявил, что речь шла не об аренде, а поиске правового механизма для использования части инфраструктуры Крыма Россией.

После публикаций на эту тему против Артеменко в Украине возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Позже Верховная Рада лишила его депутатского мандата, а Государственная миграционная служба запретила въезд в страну, объяснив решение наличием у экс-депутата канадского паспорта.

Ранее бывший посол США заявил, что конфликт вокруг "плана Артеменко" не будет иметь никаких последствий.

Как сообщала "Страна", Артеменко, который представил свой мирный план урегулирования ситуации в Украине, вышел из себя, когда его спросили про предложение сдавать Крым в аренду. Он заявил, что его предложение вырвали из контекста.