Украина 900 дней не импортирует российский газ - Укртрансгаз
С ноября 2015 года Украина перестала импортировать российский газ. Таким образом, прошло уже 900 дней.
Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".
"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", - говорится в заявлении компании.
Как сообщала "Страна", Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе. В марте 2018 года средняя цена импортного газа составила 275 долларов за тысячу кубометров.
Ранее транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз.
Также "Страна" писала, что в Еврокомиссии обещают сохранить транзит газа через Украину после "Северного потока-2".