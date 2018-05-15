С ноября 2015 года Украина перестала импортировать российский газ. Таким образом, прошло уже 900 дней.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", - говорится в заявлении компании.

Как сообщала "Страна", Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе. В марте 2018 года средняя цена импортного газа составила 275 долларов за тысячу кубометров.

Ранее транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз.

Также "Страна" писала, что в Еврокомиссии обещают сохранить транзит газа через Украину после "Северного потока-2".