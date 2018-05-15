Во вторник, 15 мая, цены на нефть эталонных марок в процессе торгов обновляют максимумы за 3,5 года на фоне продолжающихся столкновений на Ближнем Востоке и позитивного ежемесячного отчета ОПЕК. Об этом пишет Интерфакс.

Между тем спред между Brent и WTI снова начал увеличиваться.

Июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:11 по киевскому времени подорожал на $0,05 (0,06%) - до $78,28 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,03 (0,04%) - до $70,98 за баррель.

По итогам торгов в понедельник Brent подорожала на $1,11 (1,44%) - до $78,23 за баррель, WTI прибавила в цене $0,26 (0,37%) и достигла отметки $70,96 за баррель.

"Столкновения в Израиле ухудшили настроения рынка в связи с геополитическими рисками на Ближнем Востоке, несмотря на то, что эти события не окажут непосредственного воздействия на спрос и предложение нефти", - отметил старший аналитик Sumitomo Corporation Global Research Co. Микико Татэ.

Как сообщила ОПЕК в понедельник, уровень нефтяных запасов в странах ОЭСР к концу марта снизился до 2,829 млрд баррелей, что на 9 млн баррелей превышает средний пятилетний уровень. Эта величина в настоящее время является показателем эффективности сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи.

Вместе с тем картель повысил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 25 тыс. б/с.

В апреле ОПЕК увеличила добычу нефти на 12 тыс. баррелей в сутки (б/с), при этом соглашение об ограничении объемов добычи выполнено на 166%.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за дефицита нефть может подорожать до $100 за баррель.

Также мы сообщали, что санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита на рынке нефти.