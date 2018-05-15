Утром 15 мая пробки в Киеве достигли 8 баллов из 10, по данным сервиса Google Maps.

Из-за ДТП движение затруднено в районе станции метро "Академгородок" на проспекте Академика Паладина. Также в Святошинском районе тянучка около станций метро "Житомирская" и "Святошин", в районе Софиевская Борщаговка также пробка.

Фото: google.com.ua/maps

В центре пробки возле метро "Университет", "Театральная", "Кловская", "Дворец Украина", "Почтовая площадь" и "Политехнический Институт".

Из-за ДТП образовалась пробка и на Южном мосту.

Фото: google.com.ua/maps

Напомним, что столичные власти до 30 мая перекрыли движение транспорта на участке Крещатика от ул. Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого - готовится фан-зона для болельщиков Лиги чемпионов. Причем сделали это за две недели до финала ЛЧ, который, как известно, состоится 26 мая. К слову, ближе к этой дате будет запрещено или ограничено движение транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5 -километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский".

Как сообщала "Страна", 14 мая центр Киева замер в пробках из-за перекрытого Крещатика.