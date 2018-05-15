Президент США Дональд Трамп 14 мая навестил в больнице свою супругу Меланию, которая перенесла операцию на почках. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Уточняется, что глава государства прилетел из Белого дома на вертолете и пробыл в госпитале более часа. Обратно Трамп возвращался кортежем, отказавшись общаться с журналистами. До поездки президент США писал в Twitter об "успешной процедуре", которую перенесла 48-летняя Мелания. Также он заверял, что у нее хорошее настроение. 14 мая врачи удалили доброкачественное образование из почки жены Трампа. Она пробудет до конца недели в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Ранее "Страна" писала о том, что жена Макрона рассказала о жизни Мелании Трамп в Белом доме.

Также мы сообщали, что в музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Мелании в синем платье.