Сегодня, 15 мая, в Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для нардепа Надежды Савченко. Главный судья процесса - Павел Слободянюк.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о ходе заседания. На процессе присутствует наш корреспондент Кирилл Малышев.

12.57 Прошел почти час, а судьи все нет. Надежду Савченко увели из зала.

12.15 Надежда Савченко громко поблагодарила присутствующих за поддержку. "Пока вы со мной, я ничего не боюсь", - почти прокричала она в зал.

12.13 Судья выслушал аргументы сторон и удалился в совещательную комнату, чтобы обдумать свое решение.

12.11 Адвокат Савченко напомнила, что статус свидетеля не мешает желающим взять ее на поруки.

"Единственный критерий, это то - заслуживает ли такой человек доверия или нет", - сказала Юлия Ткач.

12.08 Сторона обвинения настаивает на том, что Савченко может влиять на свидетелей, если ей изменят меру пресечения с содержания под стражей.

12.04 В зале появилось еще несколько человек, которые хотят взять Савченко на поруки.

11.59 Надежда Савченко ответила, что хотя СБУ и чинило препятствия, но она как нардеп имеет право посещать любые места и любые заведения.

11.56 Судья спросил подсудимую, что же ее заставило пересечь линию разграничения на Донбассе вне официальных пунктов пропуска.

11.54 Надежда Савченко закончила свой спич, под конец опять потролив обвинение.

"Пусть конвой возит меня на автозаке по стране, что бы я общалась с избирателями своими и принимала от них заявления", - заявила Савченко.



11.50 "Я требую, чтобы мне обеспечили возможность выполнять работу народного депутата. Пусть меня возят из СИЗО в Раду под конвоем, пусть стоят под дверями", - говорит Савченко.

11.46 Савченко пожаловалась, что не может выполнять работу народного депутата в СИЗО без общения со своими помощниками, Матиос ей ответил, что это невозможно, поскольку они все проходят, как свидетели.

"У меня 15 помощников, и как так, что все ни свидетели", - возмущается Савченко.

11.44 "Процесс против меня, это процесс против украинского народа", - так сказала Савченко.

11.41 Проехалась нардеп и по генпрокурору. Савченко обозвала его прокурором-недоучкой.

11.39 "Почему власть видит то, что направлено против нее, ведь так же и против старой власти вышел народ. А теперь они дорвались до кормушки и защищают ее", - говорит Савченко.

11.35 "У меня есть наградное оружие, но я не стреляла в людей, как Пашинский. Вернее стреляла, но только на фронте", - заявила нардеп.

11.30 Что касается обвинений в захвате власти, Савченко напомнила суду, что говорили на Евромайдане Парубий, Луценко и Пашинский.

"А если бы вы знали, о чем говорят украинцы на кухнях про власть, вам вообще бы стало страшно. Но никто не может запретить высказывать свое мнение. Но за слова не судят, слово и дело - это разные вещи", - говорит Савченко.

11.21 "Есть некоторые экспертизы, которые мне кажутся откровенно бессмысленными", - заявила Савченко. Так, например, предложение определить по видеозаписи говорит ли она правду, Савченко назвала такую идею полной ерундой.



А чуть ранее Надежда сказала, что как народный депутат имеет право говорить, все что пожелает, и ни один суд не может ее за это осудить.

11.12 Надежда Савченко вспомнила и историю с мешком на голове. Она заявила, что ехала в машине с мешком на голове не потому, что "сама так захотела", как утверждает один из свидетелей, а потому что ей его надели силой.

11.08 Нардеп повторила, что ее матери и сестре угрожают. "Я буду требовать от госслужбы охраны чтобы моим родным предоставили охрану", - заявила Савченко.

11.05 Надежда Савченко заявила, что могла и не возвращаться в Украину из загранкомандировки, а попросить на Западе политического убежища, но не сделала этого, потому что ни в чем не виновата.

11.03 Слово перешло к Надежде Савченко. Она говорит о том, что в электронную систему распределения судей было вмешательство. Поскольку из 30 судей система выбирала почему - то только из двух.

10.59 Судья проверяет список людей, которые готовы взять Савченко на поруки.

Таких оказалось 11 человек.

"Вот кто просит взять Надежду Савченко на поруки. Это участники АТО Александр Ярмоленко и Андрей Буевич, помощник депутата Тетяна Проторченко, Соловьева Юлия - депутат районной рады, Сапсай Татьяна - помощник нардепа, Людмила Нечипоренко - волонтер, близкие родственники Савченко Вера и Савченко Мария, народный депутат Мельничук Сергей, помощник депутата Юзик Ирина и Геннадий Пришемчук - депутат территориальной громады", - заявила адвокат Юлия Ткач.

10.50 "Прокурор говорит, что Надежда может выехать за границу, хотя во время обыска ее загранпаспорт могли без проблем изъять. Да и Надежда может сама добровольно сдать его", - заявила адвокат.

10.47 По мнению адвоката, ходатайство прокуратуры построено на допущениях. По ее словам, никакими доказательствами материалы, которые предоставлены в ходатайстве не подтверждаются. Также Юлия Ткач заявила, что по разным статьям, которые инкриминируются Савченко, идет один и тот же эпизод.

10.45 Слово перешло к адвокату нардепа Юлии Ткач.

10.43 Сторона обвинения требует продления ареста для Савченко на 60 суток без права залога и без взятия на поруки.

10.39 Прокурор заявил, что продолжается расследование, но до истечения срока меры пресечения они не успеют его завершить. А отсюда и вывод, что нардепа нужно держать под стражей.

10.33 Во время выступления прокурора Савченко активно изучает бумаги и общается с адвокатом Юлией Ткач.

10.30 По мнению прокурора, все статьи которые вменяются Савченко относятся к тяжким преступлениям, поэтому ее нужно держать под стражей.

10.29 Сторона обвинения начала зачитывать свои аргументы, чтобы продлить содержание Савченко под стражей.

10.27 Савченко находится рядом со своими адвокатами - Ткач и Шадриным.

Фото: Cтрана

10.25 В зале суда появился Павел Слободянюк и начал процесс.

10.22 В зале суда появилась и Надежда Савченко.

Фото: Страна

10.18 В зал начали пускать людей. Первыми зашли родственники Надежды Савченко и нардеп Мельничук, который хочет взять ее на поруки.

10.15 В зале суда появилась Юлия Ткач, адвокат Савченко, которого ей предоставило государство.

10.09 Как передает наш корреспондент, Надежды Савченко в зале суда еще нет.

09.54 Журналистов в зал пока не пускают.

Фото: Страна

09.45 Как и вчера, перед зданием суда немногочисленный пикет сторонников Савченко.

Фото: Страна

09.40 Вчера в суде Надежда Савченко заявила, что исключает предложения о включении ее в список на обмен пленными.

Но она допускает такую возможность с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня", - отметила она.

По мнению Савченко, обмен Рубана может разблокировать процесс обмена пленными. "Я считаю, что это один из элементов, который действительно на данный момент может разблокировать процесс обмена. Я буду этому очень рада. Я думаю, что Владимир Рубан также, несмотря на то, что он украинец и хотел бы жить у себя дома с семьей", - сказала она.

На уточняющий вопрос журналистов, как она воспримет предложение об обмене, Савченко ответила: "Я думаю, что, если предложат обмен, то явно не на оккупированной территории. Как вы думаете, соглашусь я отсиживать 22 года в России, или соглашусь я отсиживать пожизненно в Украине? Что там, что там - тюрьма. Но Украина - это родная земля".

09.30 Вчерашнее заседание было перенесено из-за требования Надежжы Савченко предоставить ей бесплатного государственного адвоката.

"Я не олигарх, у меня нет денег на адвокатов", - заявила в суде нардеп.

Новым адвокатом Надежды Савченко стала Юлия Ткач.