Во вторник, 15 мая, в Киеве частично ограничат проезд на двух дорогах из-за ремонта на Троещине и в районе Сырца.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

15 мая с 09:00 до 18:00 в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия на ул. Лаврухина (в районе Троещины - Прим.Ред.) будет закрыто движение транспорта.

Также 15 мая с 08:30 до 17:00 в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия на ул. Ивана Гонты (в районе Сырца - Прим.Ред.) будет частично ограничено движение транспорта.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, что в Киеве начали масштабную реконструкцию Шулявского моста. Карта объезда.

Как сообщала "Страна", столичные власти до 30 мая перекрыли движение транспорта на участке Крещатика от ул. Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого – там готовится фан-зона для болельщиков Лиги чемпионов.