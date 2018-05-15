После столкновений в секторе Газа 14 мая, президент Турции отозвал послов из США и Израиля для проведения консультаций.

Об этом сообщает NTV.

"Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами", - заявил Реджеп Эрдоган.

15 мая в Турции объявлен трехдневный траур после того, как во вчерашних беспорядках погибли десятки человек.

В декабре 2017 года Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признав город столицей Израиля и отказав палестинцам в праве считать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

14 мая посольство США в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим на территории Палестины прошли акции протеста.

Напомним, что по данным Министерства здравоохранения Палестины, в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев.

Как сообщала "Страна", в Иерусалиме торжественно открыли посольство США. На открытие посольства приехали американские официальные лица, но не Дональд Трамп.