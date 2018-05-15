Администрация Дональда Трампа объявила об очередном этапе борьбы с утечками информации. Советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что уже в ближайшее время в аппарате сотрудников Белого дома могут пройти перестановки в целях борьбы со сливом секретной информации в американские СМИ.

Об этом сообщает Fox News.

По словам Келлиэнн Конуэй, в настоящее время в Белом доме "имеют место всевозможные виды утечек" конфиденциальной информации в СМИ.

Конуэй подчеркнула, что некоторые утечки совершают сотрудники Белого дома, которые несогласны с политикой Трампа.

Она также отметила, что уже обсуждала с президентом возможные перестановки в администрации из-за утечки информации.

Ранее Трамп заявил, что сотрудники Белого дома "сливающие" информацию в СМИ, являются "предателями и трусами".

Ранее "Страна" сообщала, что после демарша Трампа по Ирану, ведущий немецкий журнал вынес на обложку средний палец.