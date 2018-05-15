Во вторник, 15 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению со вчерашним днем, доллар немного подешевел, евро подорожал.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар сегодня подешевел на 2 копейки - до 26,17 грн.

Курс евро, наоборот, подорожал на 11 копеек - до 31,37 грн.

Российский рубль несколько подешевел - до 0,423 грн.

Напомним, что курс доллара США продолжает падать относительно основных мировых валют. Он опускается четвертые торги подряд относительно основных мировых валют. Поддержку евро оказало заявление председателя Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) приближается к завершению программы выкупа активов.

Как сообщала "Страна", новая неделя на валютном рынке началась с крошечного снижения курса доллара - на две копейки.