Как сообщили наши источники в МВД, вчера 14 мая около 9 вечера в Херсоне пятеро неустановленных лиц с угрозой применения автоматического огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на магазин по продаже ювелирных изделий "Золотой век", расположенный в ТЦ "Фабрика".

При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление полиции и скрылись на угнанном ранее автомобиле происшествия, унеся с собой ювелирные изделия на солидную сумму.

В дальнейшем автомобиль разбойников был обнаружен сгоревшим возле села Александровка Херсонской области.

МВД выдвигает версию о том что банда прибыла с оккупированной территории ОРДЛО. Полиция объявила план Перехват и разослала во все управления уведомления с приметами херсонских разбойников.

Приметы нападавших: все пятеро спортивного телосложения, коротко стрижены, одеты в зеленую (камуфлированную) форму военного образца, берцы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием.

В руководстве МВД просят все подразделения принять меры к задержанию указанных лиц ориентировать личный состав ГУНП, патрульную полицию, подразделения полиции охраны. В случае установления места нахождения разыскиваемых в МВД требуют от подчиненных соблюдать меры личной безопасности так как последние могут оказывать активное сопротивление оружием.

Напомним, что в Броварах дерзкие налетчики со стрельбой напали на автомобилиста у банка и ушли от полиции.

Как сообщала "Страна", сын нардепа Попова признал вину в ограблении магазина на Оболони.