Сегодня, 15 мая, в российском Кемерово рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, входящих в комплекс кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", где произошла страшная трагедия.

Всего комплекс состоит из семи зданий, возведенных из кирпича и железобетона. Демонтаж начался с 2-этажного здания, в котором располагаются сауны и автомойка.

Вместе с тем рабочие убрали временный металлический забор, возведенноый вокруг "Зимней вишни" на период следствия. При этом они блокируют входы и выходы из здания. Прибывший на место работ вр.и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам, что здание "Зимней вишни" находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. Об этом передает "Интерфакс".

"Но самое главное - эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией", - подчеркнул он.

"Сегодня мы приступаем к демонтажу вспомогательных зданий для того, чтобы подготовить площадку для демонтажа основного здания", - пояснил Цивилев. Он отметил, что основной собственник - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу.

Цивилев добавил, что сквер на месте ТРЦ предполагается открыть к 1 сентября.

Представитель екатеринбургской Группы компаний "Реформа", сотрудники которой занимаются демонтажем, сообщил, что сначала со зданий снимут облицовку. "Далее мы будет демонтировать железобетонные перекрытия, а затем - колонны, ригеля и балки. Мы начали демонтаж с рядом стоящего здания, чтобы дальнейшие работы по сносу основного здания - были максимально безопасны", - сказал представитель компании.

В свою очередь мэр Кемерова Илья Середюк сообщил журналистам, что до 8 июня городская администрация проведет работы по признанию рекреационной территории, где сейчас располагается комплекс зданий ТРЦ. "С 4 июня начнутся общественные слушания, к которым мы приглашаем всю общественность города, мы хотим услышать мнение людей по поводу сквера. Мы не сомневаемся, что такое решение будет принято", - сказал Середюк.

По его словам, в будущем сквере не предполагается размещение объектов коммерции и торговли.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже с кинозалами, и где в выходной день было много детей. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.