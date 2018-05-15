После того, как в секторе Газа погибли 59 человек в день открытия посольства США в Иерусалиме, главный редактор Deutsche Welle (немецкое общественное СМИ) Инес Поль в своей колонке назвала Дональда Трампа разрушителем мира, правление которого несет опасность.

В своей колонке "Разрушитель по имени Дональд Трамп" она разбиралась, что движет человеком, который в день 70-летия изгнания палестинцев с территорий, ныне принадлежащих Израилю, празднует символическое открытие американского посольства, часть которого расположена на территории Восточного Иерусалима. Также она пишет о том, что Европа должна повзрослеть и взять на себя часть ответственности за безопасность.

По ее словам, вчерашнее открытие американского посольства - это дипломатический удар в лицо многим палестинцам, хотя он и не оправдывает их насильственные акции протеста. А также в определенной степени провокация и тот, кто является зачинщиком, берет на себя часть вины. Поэтому ответственность за множество убитых и раненых в секторе Газа несет также Дональд Трамп.

"Что движет этим человеком, который очевидно всеми силами старается уничтожить то, что было создано его предшественником, при этом не имея никакого плана, что делать после того, как все разрушит?" - задается вопросом Инес Поль.

Она отмечает, что до своего президентства Дональд Трамп никогда не работал политиком, избранным в результате демократических выборов, у него отсутствуют социальные компетенции, которые включают в себя умения брать и отдавать, находить компромиссы, продумывать до мелочей политические последствия своих действий.

"В эти дни становится очевидной разрушительная сила этого человека. У Дональда Трампа нет другого плана. Он не думает о последствиях своих действий, которые, возможно, будут ощутимы через четыре или даже восемь лет. Ему все равно, как его действия и вербальные нападки на другие страны повлияют на ситуацию за пределами США... Это и есть причина того, почему он именно в такой день открывает посольство США в Иерусалиме. И это причина того, почему он разрывает сделку с Ираном, даже не зная, что должно произойти потом", - пишет главред DW.

Еще один важный посыл в ее мнении - то, что Европа и Германия больше не должны полагаться на помощь США в вопросах собственной безопасности.

"Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Европа должна повзрослеть. А это значит - взять на себя ответственность за внешнюю политику и политику безопасности. Германия должна наконец стать честной перед собой и инвестировать в армию. И это несмотря на то, что до сих пор многие мирились с лишь отчасти боеспособной армией.

Британцы должны решить, как после Brexit они хотят и могут сотрудничать с Францией и Германией в вопросах обороны и внешней политики. И прежде всего Европа должна найти путь, предотвращающий ее распад, и решить, как она хочет жить.

Это большие испытания и новые, неподдающиеся прогнозам риски. Но одно совершенно ясно: на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне не просто нельзя положиться, этого нельзя делать. Кадры из сектора Газа, которые транслируют новостные каналы, являются печальным тому доказательством", - пишет Инес Поль.

Фото: dw.com

Напомним, что на этой неделе американская писательница и журналист, удостоенная Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум заявила, что Дональд Трамп завел Америку в худший из миров. Об этом она написала в материале для The Washington Post.

Как сообщала "Страна", 14 мая посольство США в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим на территории Палестины прошли акции протеста, в которых, по данным Палестины, погибли 59 человек.