После скандала с антисемитскими записями в Facebook постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал негодяем украинского консула в Германии Василия Марущинца.

"Знал такого - настоящий негодяй! Не судите Украину по таким, как он", - написал Ельченко в Twitter.

Также он сделал перепост скриншота, на котором украинский дипломат позирует с тортом с надписью 60 лет Mein Kampf.

Фото: twitter.com/YelchenkoUN

Ельченко удивился, что Марущинец вообще попал в МИД.

"Квалификация - ноль - еще в 2004 году должен был быть освобожден, не пройдя аттестацию, но спрятался за Майдан - неужели в течение почти 14 лет никто этого не заметил и еще и отправили в Гамбург?", - написал представитель Украины в ООН.

Фото: twitter.com/YelchenkoUN

Напомним, что консула Украины в Гамбурге отстранили от работы за антисемитские посты в соцсетях.

Ранее "Страна" писала, что известно о консуле Украины в Гамбурге, который попал в антисемитский скандал. 62-летний закарпатец Василий Марушинец уже давно был известен как поклонник Гитлера и гордился тем, что его отец "служил в немецкой армии".