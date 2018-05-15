В Киеве обстреляли маршрутку
Вечером 14 мая неизвестные обстреляли маршрутку в Киеве.
Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
Инцидент произошел примерно в 23:00, в районе станции метро "Лесная".
"Неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары". Скорее всего, что-то типа "пневмата" или "флобера", - говорится в сообщении ресурса.
К счастью, при этом обошлось без пострадавших.
Также ресурс обнародовал видео из маршрутки после обстрела, на котором видно отверстие на стекле от пули (на видео присутствует нецензурная лексика - Прим.Ред).
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что ранее появилось видео, как водитель маршрутки едва не сносит дорожные знаки после рискованного обгона.
Как сообщала "Страна", в Днепре девушка выпала на перекрестке из только отремонтированной маршрутки.