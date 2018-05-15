Вечером 14 мая неизвестные обстреляли маршрутку в Киеве.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел примерно в 23:00, в районе станции метро "Лесная".

"Неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус "Киев - Бровары". Скорее всего, что-то типа "пневмата" или "флобера", - говорится в сообщении ресурса.

К счастью, при этом обошлось без пострадавших.

Также ресурс обнародовал видео из маршрутки после обстрела, на котором видно отверстие на стекле от пули (на видео присутствует нецензурная лексика - Прим.Ред).

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ранее появилось видео, как водитель маршрутки едва не сносит дорожные знаки после рискованного обгона.

Как сообщала "Страна", в Днепре девушка выпала на перекрестке из только отремонтированной маршрутки.