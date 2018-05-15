Американские исследователи при Университете имени Джона Хопкинса заявили, что КНДР действительно приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери.

Об этом говорится в отчете экспертов из США, обнародованном на сайте 38 North.

В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов.

Также на Пхунгери частично демонтированы рельсы для вагонеток.

При этом, по информации американских экспертов, более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются нетронутыми.

Напомним, что Северная Корея окончательно уничтожит свой ядерный полигон в Пхунгери, чей демонтаж начался в первых числах мая, между 23 и 25 числом последнего месяца весны. Более точные сроки не указаны по причины большой зависимости от погодных условий, но лидер КНДР собирается выполнить свое обещание и ликвидировать стратегический объект до лета.

Как сообщала "Страна", госсекретарь США Майк Помпео после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова должен подразумевать проведение жесткой программы верификации отсутствия у Пхеньяна ядерного оружия.