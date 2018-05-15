По данным Министерства здравоохранения Палестины, в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев.

Об этом сообщают РИА Новости.

Среди погибших - восьмимесячный ребенок, который надышался газом.

14 мая посольство США в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим на территории Палестины прошли акции протеста.

По данным минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

В декабре 2017 года Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, признав город столицей Израиля и отказав палестинцам в праве считать Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Как сообщала "Страна", в Иерусалиме торжественно открыли посольство США. На открытие посольства приехали американские официальные лица, но не Дональд Трамп.