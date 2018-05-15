Во вторник, 15 мая, днем в западных, восточных и Сумской областях грозы Во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье местами сильные дожди. Дневная температура +17...+26 в зависимости от региона.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе грозовые дожди.. Днем +17…+22.

На севере переменная облачность без осадков, днем +22…+24.

В центре без осадков. Днем +21…+24.

На востоке дождь в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, днем +21…+26.

На юге без осадков, днем +20…+26.

В Киеве 15 мая дневная температура составит +22…+24. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 14 по 21 мая.

Как сообщала "Страна", в Киеве шквальный ветер валит деревья.