Сообщения СМИ о том, что спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру якобы расширили полномочия, не соответствуют действительности, сфера его ответственности остается прежней. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

"Они не соответствуют действительности. Волкер продолжает выполнять роль спецпредставителя по Украине, и его мандат остается прежним. Политика США заключается в полном восстановлении территориальной целостности Украины", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе заявила, что Волкеру якобы продлили и расширили полномочия. По ее словам, дипломат "будет иметь не только полномочия по ситуации в Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".

Как сообщала Страна, 14 мая, Волкер прибыл в Украину и в рамках визита посещает Донбасс.

Кстати, российские СМИ заявили 14 мая, что Москва и Вашингтон взяли паузу в переговорах по урегулированию ситуации в Украине.