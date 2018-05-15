В Броварах пьяный выстрелил в подбородок охраннику, который не пускал его в кафе
В Броварах Киевской области пьяный мужчина, которого не пускали в кафе, выстрелил в охранника.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
Охранник (22 года) решил отказать во входе, так как 27-летний молодой человек еле держался на ногах. Это очень возмутило любителя выпить и он сперва выстрелил в воздух, а потом в подбородок охраннику.
Прибивший на место наряд полиции установил и задержал пьяного хулигана. У него изъяли травматический пистолет. Эту ночь он уже провел в изоляторе временного содержания.
Потерпевший охранник с проникающим ранением отправлен в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Фото: facebook.com/
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