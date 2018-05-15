В Броварах Киевской области пьяный мужчина, которого не пускали в кафе, выстрелил в охранника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

Охранник (22 года) решил отказать во входе, так как 27-летний молодой человек еле держался на ногах. Это очень возмутило любителя выпить и он сперва выстрелил в воздух, а потом в подбородок охраннику.

Прибивший на место наряд полиции установил и задержал пьяного хулигана. У него изъяли травматический пистолет. Эту ночь он уже провел в изоляторе временного содержания.

Потерпевший охранник с проникающим ранением отправлен в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Фото: facebook.com/

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