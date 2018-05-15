В середине мая на юг Франции обрушился мощный снегопад. В первую очередь от майского снега пострадали жители Верхней Луары, Лозера и Адеша. Национальное метеорологическое агентство заявило, что снег "тяжелый и устоявшийся", пишет Сonnextion.

В некоторых регионах Франции выпало более 12 сантиметров снега.

Полиция попросила местных жителей "снежных регионов" воздержаться от длительных поездок и походов в горы. Спасательные службы уже получили около 100 жалоб на холодную погоду и снегопад.

Климатологи обеспокоены, что поздний снег на юге Франции негативно скажется на весенней растительности. От непогоды также могут пострадать "хрупкие" здания и дороги.

В целом, снегопад продолжается уже третий день. На высоте более 1 000 метров, выпало более 50 сантиметров осадков. Местные власти предупреждают, что в жилых домах должны использоваться только устройства, предназначенные для внутреннего обогрева.

Фото: twitter.com

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Как сообщала "Страна",в последний день апреля во Франции также выпал снег.

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Также снегопады в Канаде спровоцировали 550 ДТП.