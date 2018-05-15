Свидетели выложили видео, как 11 мая днем в Киеве, пересечение пр. Победы и Палладина.

Водитель маршрутки жестко подрезает легковой автомобиль, перелетает через бордюр и едва не сносит дорожные знаки, установленные вне проезжей части.

Видео происшествия размещено в Youtube.

Сообщается, что это 189 маршрутка которая следует по маршруту ул. Ирпенская - ул. Владимирская

Видео: Youtube.com/AndreyanovD

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель внедорожника врезался в террасу ресторана, оставив двух своих детей, бросился бежать. Камеры наблюдения зафиксировали, как водитель через несколько секунд после столкновения выбегает из машины и бросается наутек.

Кстати, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Facebook напомнила, что в Украине происходит много ДТП, в которых получают тяжелые травмы и гибнут взрослые и дети. Зачастую трагедии вызваны тем, что люди брезгуют правилами безопасности и не пристегивают ремни безопасности.