Страны по всей Европе должны делать больше для защиты прав ЛГБТ. Согласно индексу "Радужная Европа", который обнародовала сегодня европейская группа правозащитников ILGA-Europe, Украина оказалась на 36-месте.

Исследование охватывает 49 стран Европы и учитывает законы и политику равенства в отношении ЛГБТ, присваивая им оценку от 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение прав человека, равенство).

Фото: ilga-europe.org/rainboweurope

Согласно результатам, ни одно государство не получило отметку 100%. Худший показатель этого года показал Азербайджан, получив менее 5% по критериям оценки политики в таких сферах, как равенство и отсутствие дискриминации, признание законности в гендерной деятельности, преступность на почве ненависти и пространство гражданского общества. В пятерку стран с наименьшим рейтингом вошли Армения, Турция, Монако и Россия.

Фото: ilga-europe.org/rainboweurope

На первом месте с показателем 91%, оказалась Мальта. Кроме нее, в топ-10 стран с лучшим показателем отношения к правам сексуальных меньшинств попали Бельгия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Франция, Португалия, Дания, Испания и Швеция.

Украина, по результатам исследования, получила оценку 20,95% и оказалась на 36 месте, между Румынией и Литвой соответственно. В то же время, несмотря на низкий рейтинг, исследователи отметили прогресс государства в обеспечении равенства прав ЛГБТ.

"Несмотря на то, что не было внесено существенных законодательных изменений, завершенных в 2017 году, были некоторые обнадеживающие признаки", - отметили они.

Исследователи отметили также, что лишь 16 из 49 стран имеют рейтинг более 50%, а несколько стран исторически рассматриваются как "пионеры равноправия".

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве националисты сорвали лекцию Amnesty International Ukraine.

Мы писали, что в Киеве назвали дату проведения четвертого "Марша равенства".

Также Amnesty International заявила, что полиция Украины не готова противостоять радикальным группам.