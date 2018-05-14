В Одессе полицейские открыли огонь из травматов, чтобы остановить преступника
Сотрудники полиции применили травматическое оружие, чтобы задержать преступников на ул. Разумовской в Одессе.
Как сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, один из злоумышленников, которых задерживали в момент совершения правонарушения, попытался оказать сопротивление правоохранителям.
"Поэтому оперативники вынуждены были применить спецсредство – устройство для стрельбы травматическими патронами. В итоге преступник задержан, ведутся срочные следственные действия", - добавил Форостяк.
По предварительным данным, полицейские во время стычки с сопротивляющимся преступником, получили легкие телесные повреждения.
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak
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