Сотрудники полиции применили травматическое оружие, чтобы задержать преступников на ул. Разумовской в Одессе.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, один из злоумышленников, которых задерживали в момент совершения правонарушения, попытался оказать сопротивление правоохранителям.

"Поэтому оперативники вынуждены были применить спецсредство – устройство для стрельбы травматическими патронами. В итоге преступник задержан, ведутся срочные следственные действия", - добавил Форостяк.

По предварительным данным, полицейские во время стычки с сопротивляющимся преступником, получили легкие телесные повреждения.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

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