Первая леди США Меланья Трамп перенесла небольшую операцию на почках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации на почках из-за доброкачественных новообразований. Процедура прошла успешно и без осложнений", - говорится в опубликованном сообщении.

Первая леди США находится в американском Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида (военврача), где пробудет еще неделю. Отмечается, что Меланья Трамп с нетерпением ждет возможности вернуться к работе в интересах детей всего мира.

Фото: whitehouse.go

Как сообщала "Страна", в Хорватии сняли рекламу курсов английского с фото Мелании Трамп. "Как далеко вы можете зайти, немного зная английский".

Напомним, как Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству.