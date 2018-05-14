Институт национальной памяти (ИНП) Польши планирует провести 24-25 мая раскопки на кладбище села Грушовичи с целью установления, есть ли на месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронения воинов УПА. Об этом говорится в официальном заявлении ИНП Польши.

"Бюро поиска и идентификации ИНП планирует проведение 24-25 мая 2018 года археологических работ на коммунальном кладбище в Грушовичах (Перемышский уезд Подкарпатского воеводства). Целью запланированных исследований является установление, есть ли на месте памятника воинам УПА, который существовал на этом месте до 26 апреля 2018 года, захоронение членов этой украинской формации", - говорится в сообщении польского ИНП.

Как подчеркивается, о намерении проведения археологических исследований ИНП Польши проинформировал посольство Украины и Объединение украинцев в Польше, приглашая как дипломатов, так и представителей ОУП.

Напомним, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местной власти уничтожили на кладбище в селе Грушовичи поблизости Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев наложил мораторий на проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что Польша готова обсуждать восстановление украинских мест памяти на горе Монастырь.

Кстати, у Вятровича насчитали в Украине 166 нелегальных польских памятников.