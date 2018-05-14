Умерла известная актриса, звезда фильмов о Супермене 69-летняя Марго Киддер. Об этом сообщает Variety со ссылкой на похоронное бюро

Так, сообщается, что тело актрисы было найдено у нее дома, в Ливингстоне, штат Мэриленд. Причина смерти на данный момент не известна.

Фото: variety.com

Марго сыграла главную роль с Кристофером Ривом в 1978 году в фильме "Супермен", а также в трех сиквелах.

Марго Киддер сыграла в таких фильмах, как "Поймать убийцу", "Маска призрака", "Молодой Айвенго". Актриса участвовала в съемках сериалов "Закон и порядок. Специальный корпус", "Тайны Смолвиля" и других проектах.

В течение многих лет Киддер страдала от биполярного расстройства.

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