В Киеве водитель внедорожника врезался в террасу ресторана, оставив двух своих детей, бросился бежать, передает ТСН. Камеры наблюдения зафиксировали, как водитель через несколько секунд после столкновения выбегает из машины и бросается наутек.

Столкновение произошло в ночь на 14 мая в Киеве на Днепровской набережной.

Полицейские, которые подбежали через полминуты, увидели в салоне двух несовершеннолетних детей. У них - легкие повреждения. Водителя уже нашли, следователи допросили его и отпустили. Был ли алкоголь в его крови не сообщается.

Видео:Youtube.com/ТСН.ua

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