Сотрудники полиции Киева по согласованию с коллегами из Киевской местной прокуратурой №6 сообщили о подозрении четырем женщинам работницам одного из эскорт-агентств. Из заподозрили во втягивании молодых девушек в занятие проституцией.

Об этом в понедельник, 14 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Женщинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией).

"Установлено, что женщины работали администраторами в эскорт агентстве GIA и размещали объявления об оказании услуг на сайтах.. Как выяснилось, администраторы предлагали женщинам кроме эскорт-сервиса предоставлять клиентам услуги сексуального характера. Стоимость таких услуг стартовала от 4 тыс. грн в час", - указано в опубликованном сообщении.

По предварительной информации к преступной деятельности женщинам-сутенерам удалось привлечь около 20 женщин.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили и изъяли 20 паспортов, принадлежащих девушкам, вовлеченным в нелегальный бизнес, банковские карточки, черновую бухгалтерию, флешки, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и ходатайство об аресте банковских счетов, на которые перечислялись средства с их противоправной деятельности.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве закрыли элитный бордель, который работал только через мессенджеры. Преступную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года.

Напомним, что на границе с Польшей задержали торговца "живым товаром".