14 мая около 9:00 на пересечении улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Яворницкого в Днепре из маршрутного такси № 157 выпала 17-летняя девушка.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

К месту аварии приехал патруль полиции и "скорая помощь". Девушку госпитализировали. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины крыла подвздошной кости и локтевого сустава. Об этом рассказал заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской клинической больницы Игорь Майденко.

"Причиной, по предварительным оценкам, стал брак сцепного устройства замка аварийного выхода, который меняли накануне на ремонтной зоне предприятия. Автобус отправят на проведение дополнительных экспертиз и устранение неисправности. После этого он вернется на маршрут. Водитель в данном случае не виноват", - прокомментировал ситуацию глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Как сообщала "Страна", в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Мы писали, что появилось видео последствий ДТП в Днепре, снятое с дрона.

Также в Днепре угонщик BMW насмерть сбил велосипедистку и попытался скрыться.