Наставник футбольной сборной Бразилии Тите включил двух действующих и трех бывших игроков донецкого "Шахтёра" в заявку своей команды на Кубок мира 2018, который пройдет в России этим летом.

В заявку, которая включает 23 футболиста, вошли два действующих атакующих полузащитника дончан: 25-летний Фред и 30-летний Тайсон, а также выступавшие раньше в составе "Шахтёра" 27-летний Дуглас Коста, который сейчас играет в "Юве", 29-летний Виллиан из "Челси" и 33-летний ветеран Фернандиньо, который ныне защищает цвета "Манчестер Сити".

Вратари: Алиссон Беккер ("Рома"), Эдерсон Сантана ("Манчестер Сити"), Кассио ("Коринтианс").

Защитники: Жоао Миранда ("Интер"), Тьяго Силва, Маркиньос (оба - ПСЖ), Марсело ("Реал"), Данило ("Манчестер Сити"), Жеромель ("Гремио"), Фагнер ("Коринтианс"), Филипе Луис ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань"), Паулиньо, Коутиньо (оба - "Барселона"), Виллиан ("Челси"), Фред ("Шахтер").

Нападающие: Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Неймар (ПСЖ), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Тайсон ("Шахтер").

Фото: twitter.com/BrazilEdition

Как сообщала "Страна", Ринат Ахметов поздравил болельщиков Шахтера с золотым дублем и побещал сильную игру в Лиге чемпионов.

Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы - гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам - большой и дружной семье клуба "Шахтер".

Отметим, что в Украине могут запретить трансляцию матчей ЧМ-2018, который пройдет в России.