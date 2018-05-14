Названы адреса, по которым в Киеве отключат воду из-за ремонта
В связи с проведением ремонтных работ будет отключено водоснабжение в некоторых домах Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевводоканала.
Сообщается, что воды не будет 15 мая с 11:00 до 24:00 по адресам:
- ул. Парково-Сырецкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5а, 5б;
- ул. О. Телиги, 5а;
- ул. Дорогожицкая, 17;
Также воды не будет 17 мая с 09:00 до 19:00 по адресу:
- ул. Б. Васильковская, 129/21.
Как сообщала "Страна", на Финал Лиги чемпионов Крещатик перекрыли до конца мая.
Мы писали, что в Киеве с июня может вырасти тариф на холодную воду.
Также сообщали, что Киевводоканал отключит воду посольству США.
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