Физический пуск I энергоблока Белорусской АЭС, которая возводится в 18 километрах от города Островец Гродненской области и в 50 км от столицы Литвы, планируется провести 1 июля 2019 года.

Об этом в рамках форума "Атомэкспо-2018" заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко, передает Интерфакс.

"Мы ставили задачу, абсолютно реальную задачу уже к концу 2019 года пустить первый блок - не просто пустить, 1 июля следующего года пустить, а к концу года выйти на проектную мощность и включить полностью в систему. И ровно через полгода, к 1 июля 2020 года, запустить второй блок", - сказал белорусский чиновник.

При этом власти Белоруссии не исключают возможности строительства еще двух энергоблоков.

"Я не утрирую, но процентов 90 радуется тому, что станция строится, что это будет прекрасный город, что это все будет благонадёжно и нормально. Поэтому общественное мнение Белоруссии за то, чтобы быть станции. И мы думаем, что это первые два, я думаю, что за этим последует через короткое время ещё два блока", - сказал он.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Проект предусматривает постройку двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год.

Генподрядчиком строительства АЭС выступает "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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