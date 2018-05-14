Пострадавшие в ДТП в Беларуси украинские дети, по оценкам медиков, сейчас не подлежат транспортировке, поэтому украинские дипломаты в данный момент решают вопрос с размещением и питанием родственников пострадавших, сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на консула Украины в Бресте Анатолия Диденко.

"По состоянию на данный момент врачи считают, что они (пострадавшие дети – Прим.ред.) не подлежат транспортировке", - цитирует слова Диденко издание в понедельник.

Ранее украинская медицинская авиация сообщила о готовности доставить в Украину пострадавших детей авиатранспортом, однако пока этот вопрос не рассматривается из-за их состояния.

Консул также отметил, что пока нет необходимости в том, чтобы Украина направляла в Беларусь своих медиков.

"Хочу отметить, что с белорусской стороны очень хорошее содействие, высокая оперативность: начиная от медицинской помощи и заканчивая встречей родственников, которые сейчас приезжают", - добавил Диденко.

Он также сообщил, что водитель микроавтобуса, в котором ехали дети, находится в Следственном комитете, дипломаты поставили его семью в известность об инциденте.

"С ним проводятся следственные действия", - сообщил украинский консул, отметив, что с семьей водителя дипломаты также связались.

В свою очередь, как сообщила начальник сектора психологического обеспечения Брестского областного управления МЧС Беларуси Наталья Палей, с родителями пострадавших работают сотрудники областного управления МЧС. "Это беда для всех, и мы по возможности оказываем помощь. Пока непосредственно родителям, потому что дети очень многие в тяжелом состоянии. Им тоже будет оказываться помощь, но уже после того, как их состояние стабилизируется. На данный момент мы видим необходимость объединить родителей и помочь с решением вопросов размещения и питания, -рассказала Палей.

Как сообщалось, утром 13 мая, на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь в Каменецком районе Брестской области Беларуси вблизи села Мартынюки попал в аварию микроавтобус с детьми из украинской команды по футболу. В результате ДТП один ребенок погиб, шестеро пострадали (двое из числа пострадавших – в тяжелом состоянии).

Как сообщала "Страна", тело погибшего в ДТП в Беларуси ребенка эвакуируют спецтранспортом.

Мы писали, что в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.