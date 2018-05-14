Опубликовано видео боевых стрельб украинских военных из противотанковых "Рапир"
На одном из полигонов в Николаевской области организовали боевые стрельбы при участии бойцов противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины.
Они учились использовать недавно полученные модернизированные противотанковые орудия "Рапира", сообщает пресс-служба Минобороны.
"Одним из таких элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам - модернизированные орудия типа "Рапира", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Минобороны Украины.
100-мм противотанковая пушка Т-12А ("Рапира") - буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие.
Видео: youtube.com/Breeze347
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