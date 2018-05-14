На одном из полигонов в Николаевской области организовали боевые стрельбы при участии бойцов противотанкового подразделения отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины.

Они учились использовать недавно полученные модернизированные противотанковые орудия "Рапира", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Одним из таких элементов подготовки является боевое слаживание с проведением стрельб. Бойцы отдельной артиллерийской бригады Военно-морских сил ВС Украины на практике отработали поставленные задачи, используя недавно полученные на замену противотанковым средствам - модернизированные орудия типа "Рапира", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Минобороны Украины.

100-мм противотанковая пушка Т-12А ("Рапира") - буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие.

Видео: youtube.com/Breeze347

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