ПАО "Укрзализныця" больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине немецких б/у пригородных поездов.

Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает delo.ua.

"Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно, - дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это (переоборудование электричек под колею шириной 1520 мм - Прим. Ред) выходит минимум не дешевле... чем капитальный ремонт нашего подвижного состава", - сообщил Кравцов.

Кроме того, по его словам, эксплуатация в Украине немецких б/у дизель-поездов небезопасна.

"Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что при использовании этих поездов на наших традиционных платформах большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта", - отметил Кравцов.

Напомним, приоритетным направлением получения б/у подвижного состава из Германии для пригородных пассажирских перевозок являлась возможность сделать это бесплатно.

Как сообщалось, одной из моделей немецких поездов, которые рассматривались для работы в Украине, является DB-Baureihe 628. Baureihe 628 - серия дизельных многоцелевых поездов компании Deutsche Bahn, которые могут использоваться как в двухвагонной комплектации, так и в составе нескольких вагонов.

Как сообщала "Страна", Укрзализниця показала новые вагоны без дорожек на полу и с кофейным аппаратом.

Мы писали, что "Укрзализниця" запустит из Одессы в Румынию трехвагонный дизель-поезд.

Также сообщалось, что "Укрзализниця" планирует купить вагонные туалеты по цене квартиры в Киеве.