В понедельник, 14 мая 2018 число жертв акции протеста жителей Палестины на границе между сектором Газа и Израилем достигло 52 человек. Свыше 1,2 тыс. человек получили ранения.

Об этом передает сайт газеты "The Times of Israel" со ссылкой на проведенные палестинской стороной подсчеты.

Все погибшие и пострадавшие - участники организованной палестинцами антиизраильской акции.

15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с занятой Израилем территории.

В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь установленное израильтянами пограничное заграждение.

На всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая израильского посольства США в Иерусалиме.

Как сообщала "Страна", в Иерусалиме торжественно открыли переехавшее из Тель-Авива посольство США. На открытие посольства приехали американские официальные лица, но не Дональд Трамп.

В частности, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Также на церемонии присутствуют министр финансов Стивен Мнучин и заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Отметим, что победительница Евровидения Нетта Барзилай станцевала с фанами в Тель-Авиве.