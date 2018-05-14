На этой неделе, 16 мая, в Польше вступает в силу новый закон об оказании помощи в сборе урожая, которым вводится новый тип трудового договора "О помощи в сборе урожая" (Umowa o pomocy przy zbiorach), сообщает UBR.

Касаться он будет, по большому счету, только полевых работ: сбора, сортировки, чистки и заготовки фруктов, ягод и овощей.

Регистрировать документ в уездном управлении труда будет сам работодатель за 30 злотых (как и в случае с оформлением декларации о намерении привлечь к работе иностранца).

Платить будут меньше

Оформление договора будет бесплатным для каждой из сторон. Работать по нему сезонные помощники смогут не более 180 дней в году. При этом, разрешения на работу по-прежнему будут обязательными для работы.

"Вероятнее всего, соискатели из Украины будут придерживаться уже отработанной за последний год схемы – выезд "на разведку" в режиме безвиза, затем получение документов для оформления визы типа Д05а (право на работу до 180 дней на протяжении года), с дальнейшим оформлением Вида на жительство», — подметил нам директор рекрутингового агентства "Украинский Рекрутинг" Владислав Штепа.

Однозначно, увеличение общего числа подписанных договоров между соискателем и работодателями свидетельствует о позитивном тренде в стремлениях наших сограждан работать за рубежом легально. Тем не менее, новый вид соглашения между фермером и наемными рабочими несет в себе как ряд позитивных норм, как медицинская страховка и страхование от несчастных случаев на производстве, так и довольно рисковых для заробитчан положений, говорят эксперты.

Например, при заключении такого договора, работодатель сможет на свое усмотрение устанавливать своим наемным помощникам заработную плату. Риск состоит в том, что такой документ позволяет платить работникам ниже установленного законом минимума. На сегодняшний день, минимальный оклад в Польше 13,70 злотых/брутто в час или 2 100 злотых/брутто в месяц.

Так или иначе, работник сам сможет выбрать себе более сговорчивого работодателя, и пойти работать к тому, кто больше предложит. Благо, вакансий для приезжих в Польше хватает.

"Эти соглашения хоть и не предусматривают минимальных ставок, однако, налоговая инспекция не должна допустить существенного их занижения, поскольку тогда уменьшатся налоговые поступления. Поэтому следует ожидать эпизодических занижений - большинство будет бояться сильно уменьшать ставку, поскольку такое разрешение на работу не согласуют. Размер вознаграждения является одним из элементов разрешения на работу. Многое зависит и от самих наемных людей - если захотят "играть" в конверты, то про соцзащиту можно забыть", - рассказал директор компании "Еноми Консалтинг" Григорий Мельник.

С несчастными случаями на производстве тоже не все так просто. С одной стороны, работник должен понимать, что подписывает. С другой, хоть трудовой договор в Польше и обязан быть двуязычным, но другие формуляры все равно остаются пока исключительно на польском.

Было немало случаев, когда на производстве случалась какая-то травма и рабочие подписывали бумаги, подготовленные самим работодателем, где было указано, что увечье было вызвано по неосторожности, либо из-за недостаточной квалификации или умений самого работника.

"Новый договор делает наемного работника более защищенным. Если фермер не выполнит своих обязательств, то помощник имеет право подать жалобу в Госинспекцию труда. Не стоит забывать и об обязательном страховании наемного работника, которое даст право получить денежную компенсацию в случае несчастного случая, а также право на бесплатную медицинскую помощь", - заметил в разговоре с партнер ЮК "Арес" Роман Чумак.

Страховку оплатит поляк



За каждого наемного сезонного работника, по договору об оказании помощи в сборе урожая, фермер обязан будет ежемесячно платить 184 злотых страховых взносов.

"Договор является гарантией того, что работник может воспользоваться всеми правами, которые предусмотрены трудовым законодательством Польши. Из основных: право на оплачиваемый отпуск, компенсация ущерба здоровью, оплачиваемый больничный", - говорит управляющий партнер ЮФ EXPATPRO Любомир Кузюткин.

Работодатель обязательно должен будет зарегистрировать страховку своего нового помощника в течении недели с даты заключения договора в ZUS (Управление соцстрахования). Страховые взносы оплачивает за помощника именно работодатель. При желании, сам работник может отдельно приобрести себе дополнительную медицинскую страховку.

"ZUS платит работодатель, а работник получает зарплату нетто (чистыми на руки) за вычетом суммы страхового платежа. Условно говоря – это наш ЕСВ, который зависит от размера заработной платы. Он, как и у нас, высчитывают часть зарплаты с рабочего, а часть с работодателя", - подметил в беседе президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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