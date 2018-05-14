Португальский главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сообщил, что счастлив в украинской команде и попросил подождать пару дней, отвечая на вопрос о продолжении карьеры.

"Я всегда о нем думаю, и уже в самые ближайшие дни вы узнаете все по этому поводу. Не скрываю, что счастлив здесь. Мы выигрываем фактически все, что можно. Мне нравится клуб, люди, которые здесь работают, жизнь в Украине. Нужно продолжать думать, и через несколько дней вы узнаете новости", цитирует его интервью пресс-служба "горняков".

Видео: facebook.com/fcshakhtar

Как сообщала "Страна", президент Шахтера Ринат Ахметов поздравил болельщиков команды с золотым дублем.

Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы - гордость Шахтера! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам - большой и дружной семье клуба Шахтер.

Напомним, что "горняки" досрочно стали 11-кратным чемпионом Украины.