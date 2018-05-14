Ведущая криптовалюта биткоин сегодня подорожала сразу на $400 до 8750 долларов за монету после новости об открытии крипто-площадки NASDAQ в июне.

Об этом сообщает ProfitGid.

На платформе будут торговаться монеты из топовой шестерки: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и другие. Далее введут топовые 20-25 криптовалют, утилитарные токены и токены-акции.

Клиенты США пока не могут пользоваться платформой. Менеджеры сейчас ведут переговоры с регуляторами Штатов для получения лицензии. Покупатели смогут приобретать криптовалюту за фиат, обменивать токены, конвертировать монеты обратно в фиат и выводить средства.

Платформа не станет брать комиссии за трейдинг, но участники каждый месяц будут платить примерно 10 евро. Кибер-безопасность площадки обеспечена инфраструктурой NASDAQ.

Администрация криптовалютной биржи BTC-e сообщила о запуске системы поддержки пользователей, которые теперь могут направлять свои вопросы посредством тикетов. Также в сообщении биржи сказано, что всем пользователям зачислены возвраты по счетам PAMM. Однако в комментариях под новостью отмечается, что не во всех случаях информация отображается корректно. Другие пользователи жалуются, что не могут зайти под старым логином/паролем.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-глава Goldman Sachs верит в блокчейн, но не верит в биткоин.

Также взят барьер в $10 000. Биткоин снова пошел в рост.