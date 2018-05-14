Курс доллара на межбанковский торгах 14 мая 2018 года понизился на 2 копейки - до 26,19 грн/долл.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 мая с уровней предыдущего закрытия, без сделок, передает Finance.ua

Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь снижением курса до 26,16/26,19, а спустя 5 минут, сохранив тенденцию. К 10.20 доллар, замедлив темп коррекции, оказался на отметке 26,15/26,17, которую не покидал до 12.15 Киева.

С 13.20 возобновился пошаговый рост долларовых цен, стартовав с 26,16/26,18 UAH/USD. Тенденция была продолжена на межбанке единичными покупками около 15.10. В этот час «американец» приподнялся к 26,165/26,185, а с 16.30 до 26,17/26,19 грн/долл.

Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.

На цифре 26,17/26,19 грн/долл. финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 14 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1712 UAH/USD.

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