Все шестеро пострадавших от ночного взрыва в промзоне Киева охранников остаются в больнице, но два из них находятся в реанимации.

Об этом передает ТСН.

"У нас в отделении находится 6 больных. Двое из них в отделении реанимации. В тяжелом состоянии. У одного есть проникающее ранение головы, у другого - проникающие ранения брюшной полости. Они были прооперированы. И еще четверо больных в стабильном состоянии с множественными переломами конечностей", - сообщил ответственный дежурный отделения политравмы больницы №17 Киева Юрий Недиля.

Медикам сообщили, что эти травмы – минно-взрывные. Сами врачи подтверждают, что по всем признакам это похоже на последствия взрывов. Кроме переломов пострадавшие получили множественные раны туловища, конечностей, головы.

"Несколько больных в дальнейшем будут нуждаться в оперативном лечении из-за переломов конечностей", - добавил врач.

Сегодня произошел взрыв на территории промышленной зоны по улице Новопироговской. Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шестеро охранников.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью в Киеве прогремел взрыв на Петропавловской Борщаговке.

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