В Украине происходит много ДТП, в которых получают тяжелые травмы и гибнут взрослые и дети. Зачастую трагедии вызваны тем, что люди брезгуют правилами безопасности и не пристегивают ремни безопасности.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Facebook.

"Прискорбно, что ужасная статистика смертности от ДТП ничему нас не учит. Это глобальная всемирная проблема - каждые 1,22 минуты на дороге погибает 1 человек в аварии. Вот наглядный пример обратного отсчета до следующей смерти в автокатастрофе. Наверное будет сложно в мире найти человека, который ни разу в жизни не был свидетелем ДТП. Только в Украине за последние три месяца каждый день в ДТП погибало 6 человек. Самое ужасное то, что почти все погибшие - молодые люди", - пишет Ульяна Супрун.

Факты говорят, что ремень безопасности уменьшает риск летального исхода на передних сидениях на 40-50%, а на задних на 25-75%. Также отметим, что с не пристегнутыми ремнями, может не сработать подушка безопасности. Это сделано специально, потому что в этом случае, "airbag" может сделать только хуже. Подушка выстреливает со скоростью, эквивалентной 300 км/ч, и может нанести смертельные травмы телу, которое двигается ей на встречу, не замедляясь ремнем. Тем не менее, украинцем это не мешает пользоваться "заглушками" или обматывать ремень вокруг сидения, игнорируя ремни безопасности, лишь бы "не пикало". Обиднее всего, когда от такого безответственного отношения к безопасности погибают дети, беря пример со взрослых.

Такое отношение напоминает покупку родителями справки о вакцинации ребенка. Это же такие же "заглушки" которые лишь на время позволяют забыть о проблеме, при этом не делая ее безопаснее. К сожалению, осознание ошибки приходит слишком поздно. Очень сложно вносить изменения, внедрять научные достижения и избегать человеческих жертв, пока в обществе пропагандируются такие абсурдные, угрожающие здоровью вещи.

"Не ставьте "заглушку" своему здоровью! Пристегивайтесь и цепляйтесь за малейшую возможность уберечь себя и своих близких", - добавила и.0. министра здравоохранения Украины.

В инструкциях к "заглушкам" ремней обычно предупреждают, что такие приспособления можно использовать только при условии, что автомобиль не будет передвигаться и для того, чтобы не попадал мусор или пыль в отверстие ремня. Зачастую увидеть заглушки можно в автомобилях такси. Иногда там и вовсе отсутствуют задние ремни безопасности, пишет АвтоИнформатор.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в Белоруссии открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми. Он допустил столкновение с погрузчиком, который двигался в попутном направлении.

Также мы писали о том, что во Львове 7 автомобилей разбились на скользкой дороге, есть пострадавшие.