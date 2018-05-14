В Кривом Роге за исполнение песни о российских солдатах в Сирии уволили чиновницу
В Кривом Роге уволили чиновницу райсовета за исполнение 9 мая песни, посвященной солдатам России в Сирии.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Центрально-Городской районный совет.
"По данным органа самоуправления, с должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным местных СМИ, песня "Верните память", посвященная солдатам России в Сирии, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге прозвучала еще в двух районах города - Металлургическом и Саксаганском. В одном из них она звучала в переводе на украинский язык.
По информации местных СМИ, на мероприятии в Кривом Роге, где звучала песня, присутствовали мэр города, чиновники, ветераны и школьники.
9 мая во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-городском районе Кривого Рога прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии. Ее написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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